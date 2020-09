Ein 16-jähriger Kradfahrer und sein gleichaltriger Sozius sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der B 271 verletzt worden. Laut Polizei hat ein 39-Jähriger, der mit seinem Dacia aus Richtung Autobahn kam, gegen 16.30 Uhr beim Linksabbiegen an der Einmündung nach Asselheim die entgegenkommenden Jugendlichen auf ihrem Leichtkraftrad übersehen. Der Kradfahrer sowie dessen Sozius aus Bolanden wurden auf die Umgehungsstraße geschleudert und nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Leichtkraftrad ist nach Mitteilung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ungefähr 4000 Euro geschätzt.