Die Aktion war genehmigt, das Feuer loderte sogar in offizieller Mission: So kam es am Mittwoch zu einem Fehlalarm in Kleinkarlbach.

Große Aufregung am Mittwochnachmittag in Kleinkarlbach: Wegen weithin sichtbarer Rauchsäulen nahe der Chemie-Firma Gechem hatten Anwohner die Feuerwehr verständigt. Die rückte auch prompt mit etwa einem Dutzend Leuten und drei Einsatzwagen aus Kirchheim, Kleinkarlbach und Bissersheim an. Auch Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) eilte herbei.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es zwar ordentlich qualmte, knisterte und stank, aber alles nicht so schlimm war wie befürchtet: Landwirt und Winzer Hans-Joachim Hartmetz (WG Hartmetz) hatte das Feuer gelegt. Nun ist Hartmetz jedoch keineswegs ein Pyromane, sondern neben seinem Beruf als Winzer und seinem Amt als Zweiter Beigeordneter ehrenamtlich für die Pflege der gemeindeeigenen Flächen zuständig. Der Auftrag vonseiten der Gemeinde lautete: Werde den alten Maschendrahtzaun los. Der begrenzt seit Jahren das Gemeinde-Grundstück, auf dem das neue Regenrückhaltebecken entstehen soll. „Da war früher ein privater Garten“, weiß Daniel Krauß. Da der Zaun von Efeu und Brombeerhecken zugewuchert war, sei das Verbrennen der Hecken die einfachste Lösung gewesen, erklärt Hartmetz. Die Überreste gehen an den Schrotthändler.

Wie Hartmetz betont, hatte er für das Feuer eine Genehmigung. Das bestätigt auch Markus Ittel, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland auf Nachfrage der RHEINPFALZ: „Das war ein genehmigter Abbrand.“ Das habe die örtliche Feuerwehr auch gewusst. Nur die Leitstelle in Ludwigshafen eben nicht. Da landen Anrufer aus der VG, wenn sie die 112 wählen. Die Ludwigshafener gingen aufgrund der Schilderungen der Anrufer davon aus, dass es sich um einen großen Vegetationsbrand handele, sagt Ittel. Und schon war die Alarm- und Ausrückeordnung in Gang gesetzt.

Immer neue Verzögerungen

Auch Daniel Krauß wusste als Ortsbürgermeister von dem genehmigten Abbrand. Er sei gerade in einer Konferenz gewesen, als er über die App informiert wurde, dass es brenne. „Da wusste ich gleich, was es war“, berichtet er. Er habe sogleich Ittel angerufen, aber da sei es schon zu spät gewesen.

Der Bau des Regenrückhaltebeckens verzögert sich seit Jahren immer wieder. Weil Kleinkarlbach immer wieder überflutet wird, will die Ortsgemeinde schon seit fast 15 Jahren ein Regenrückhaltebecken anlegen. Immer neue bürokratische Verwicklungen allerdings verzögerten wiederholt den Baubeginn – bis im Sommer 2023 auffiel, dass ein kompletter Neustart nötig wird. Zwar hatte die SGD längst nach aufwendigem Verfahren einen Planfeststellungsbeschluss erteilt. Aber der hatte nur fünf Jahre lang gegolten, war bereits im Sommer 2021 verfallen.

Der damalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland, Frank Rüttger (CDU), räumte 2023 ein, dass in seiner Verwaltung ein folgenschwerer Fehler gemacht worden ist. Seine Erklärung dafür: Offenbar sei eine mittlerweile in den Ruhestand verabschiedete Person einer „irrigen Rechtsmeinung“ aufgesessen und habe deshalb die Frist verstreichen lassen.

Zuletzt hatte es in der Gemeinderatssitzung am Montag Irritationen gegeben. Denn die Ortsgemeinde soll für rund 8700 Euro ein neues Bodengutachten beauftragen, obwohl ein solches bereits vor zehn Jahren gemacht worden war. Deswegen entschied sich der Rat dazu, erst einmal zu klären, ob das alte Gutachten nicht doch ausreicht. Tut es nicht, sagte der Ortsbürgermeister am Mittwoch, denn in den vergangenen 13 Jahren hätten sich einfach zu viele Regularien geändert. „Das neue ist schon beauftragt.“