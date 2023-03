Eine Frau ist leicht verletzt worden, als in Grünstadt am Mittwoch gegen 17.40 Uhr zwei Autos auf der Bahnbrücke in der Obersülzer Straße zusammenstießen. Die Polizei berichtet: Ein in Richtung Obersülzen fahrender Wagen war in der Rechtskurve auf die Gegenspur gekommen. Die Verletzte war die Beifahrerin des Autos, das dort in Richtung Innenstadt fuhr. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, den Gesamt-Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro.