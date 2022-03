Bei einer Verkehrskontrolle vor der Grünstadter Polizeidienstelle am Dienstagabend, gegen 20.35 Uhr, hat ein angetrunkener PKW-Fahrer die Beamten beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der bereits bekannte 52-Jährige von Beginn der Kontrolle an unkooperativ verhalten und jegliche Tests verweigert. Daher sei eine Blutprobe entnommen worden, um den Alkoholwert zu bestimmen. Dabei habe er die Beamten aufs Übelste beleidigt. Schon in der Vergangenheit hat er Beamte beleidigt, wie die Polizei weiter mitteilt. Bei der Kontrolle sei ein spanischer Führerschein sichergestellt worden, der nun auf seine Echtheit überprüft werde.