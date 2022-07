Mit einem offenbar allzu schwungvollen Abbiegemanöver hat eine Autofahrerin am Dienstagmorgen in Ebertsheim eine Pedelec-Nutzerin zu Fall gebracht. Die Polizei berichtet: Eine 33-Jährige bot mit ihren Wagen von der Leininger Straße aus nach rechts in die Eisenberger Straße ab, und dann wollte sie „in einem Rutsch“ gleich weiter nach rechts auf Parkflächen fahren. Dabei übersah sie ein 55-Jährige, die mit ihrem Elektro-Rad auf einem Fuß-Rad-Weg in Richtung Mertesheim fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte diese Frau zu Boden, dabei hat sie sich leichte Verletzungen zugezogen. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 3000 Euro.