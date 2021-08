Bei einem Grillabend der Kita Asselheim am Freitag sind mehrere Hundert Euro gesammelt worden für vom Hochwasser beschädigte Kindergärten im Landkreis Ahrweiler.

„Zu den 400 Euro, die in den Spendenboxen lagen, kommen noch Erlöse aus dem Getränkeverkauf und eine Zuwendung der DLRG-Ortsgruppe Ramsen“, informierte Kita-Leiterin Minette Petri auf Anfrage. Der Einladung zum Grillen waren rund 150 Personen gefolgt.

Auch Insektenhotels gebaut

Die Veranstaltung war ein kleines nachgeholtes Sommerfest, das wegen Corona das zweite Mal ausgefallen ist. „Wir hatten dann nur intern mit den Kindern gefeiert, wobei ein Lied und ein Tanzspiel über die Raupe Nimmersatt aufgeführt wurden“, so Petri. Die 85 Jungen und Mädchen hatten sich seit April mit allem beschäftigt, was im Gras so kreucht und fleucht, von Maulwurf über Regenwurm bis Ameise. „Wir haben auch Insektenhotels gebaut und insektenfreundliche Pflanzen gesetzt“, sagte die Kita-Leiterin.

Jetzt konnten die Ergebnisse endlich den Eltern präsentiert werden. Dabei sangen kleine Bienen, Schmetterlinge und Marienkäfer das Lied „Ein Sommerfest auf der Wiese“ von Detlev Jöcker und in der Turnhalle konnte man sich das aufgezeichnete Tanzspiel per Beamer anschauen. Zur Verabschiedung der Vorschüler übergab Myriam Bliewert vom Elternausschuss eine Sitzbank, die mit bunten Handabdrücken der Wackelzähne verziert war.