Gleich mehrfach wurde eine Frau bei einer Personenkontrolle am Montagabend gegen 18.45 Uhr ertappt. Die Polizei teilt mit, dass die Beamten bei der 34-Jährigen zunächst eine geringe Menge Amphetamine fanden und sicherstellten. Weiter führte die Frau ein hochwertiges Mountainbike mit sich. Da sie nicht nachweisen konnte, dass das Fahrrad ihr gehört, die Rahmennummer unlesbar gemacht wurde und die 34-Jährige widersprüchliche Angaben machte, liegt der Verdacht nahe, dass das Fahrrad gestohlen sein könnte, so die Polizei. Die Ermittlungen wer der Eigentümer des Zweirads sein könnte, dauern an.