Eine 34-Jährige hat bei einer Kontrolle am Montag in Grünstadt schnell vor der Polizei kapituliert. Die Beamten hatten die Frau gegen 14.30 Uhr in der Kirchheimer Straße gestoppt, weil ihrem Kleinkraftroller das Versicherungskennzeichen fehlte. Gleich darauf zeigte sich: Sie hat für so ein Gefährt auch keinen Führerschein. Außerdem wirkte sie wie jemand, der Drogen genommen hat. Diesen Verdacht hätte sie zerstreuen können, wenn sie sich einem freiwilligen Urintest gestellt und der einen Negativ-Befund geliefert hätte. Doch offenbar war der 34-Jährigen klar, dass sie das gar nicht erst zu versuchen brauchte. Sie schlug das Angebot der Polizisten aus, gestand den Rauschgift-Konsum und ließ sich gleich zur Blutprobe bringen. Mit deren Analyse lässt sich dann genauer bestimmen, wie benebelt sie während der Roller-Fahrt tatsächlich war. Vom Ergebnis hängt dann ab, wie streng sie bestraft wird.