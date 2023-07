Ein 13-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf dem Altleininger Kerwe-Areal aus einer Gruppe Jugendlicher heraus attackiert worden. Die Mutter des Opfers sagt: Ihr Sohn ist auch noch getreten worden, als er schon am Boden lag. Zeugen alarmierten die Polizei. Die konnte vor Ort zwar keinen der Beteiligten mehr fassen. Sie geht einem Sprecher zufolge aber davon aus, dass sie den Namen des Haupttäters mittlerweile kennt. Die Mutter des 13-Jährigen sagt: Sie hat durch eigene Recherchen inzwischen ebenfalls herausgefunden, wer da auf ihren Jungen losgegangen ist. Ihren Informationen zufolge kam die Angreifer-Gruppe aus Eisenberg. Und der 13-Jährige wurde Opfer einer Verwechslung: Demnach galt die Attacke eigentlich einem Gleichaltrigen, der den Schläger wegen eines früheren Vorfalls bei der Polizei angezeigt hatte. Ihre Erkenntnisse will die Mutter nun den Ermittlern zur Verfügung stellen. Sie sagt: Sie ist schockiert, dass Kerwebesucher nicht gleich dazwischengingen und den Angriff eines Älteren auf ihren Sohn stoppten.