Ein junger Mann aus dem Leiningerland hatte am Freitagabend auf der Carlsberger Kerwe seine Bauchtasche offen auf einem Tisch im Kerwezelt liegen lassen – und wurde dafür bestraft. Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Täter die Tasche gestohlen, in der sich der Geldbeutel und weitere persönliche Gegenstände des 20-Jährigen befanden. Der Täter nutzte die Beute auch gleich und zahlte mit der EC-Karte des Geschädigten am Zigarettenautomat. Die Polizei rät auf Feiern wie der Carlsberger Kerwe nur das Nötigste mitzunehmen. „Wertgegenstände sollten eng am Körper getragen und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden“, sagen die Beamten. Leider nutzten viele Diebe die ausgelassene Stimmung auf Veranstaltungen aus, um Handys und Geldbeutel zu entwenden.