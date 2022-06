Dieser Anblick ließ Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer am Sonntagvormittag staunen. Auf dem Wirtschaftsweg „Am Ritterstein“ in Höhe der Grundschule in Sausenheim (Kreis Bad Dürkheim) erspähten sie den Elferrat der Grünstadter Siedlergemeinschaft: 20 Fasnachter im kompletten Ornat. Sollten diese Siedlernarren das strikte Verbot des Sommerkarnevals durchbrechen? Nein, sie hatten sich unter ihrem Präsidenten Manuel Walther lediglich zu einer Fotosession dort eingefunden.

Ein historischer Reisebus des Altleininger Transport-Unternehmens Hans-Jürgen Meister diente dabei als Kulisse, denn die Siedler feiern 2023 das närrische Jubiläum „6 x 11 Jahre Siedlerfasnacht in Grünstadt“ und begeben sich sozusagen auf eine Zeitreise durch knapp sieben Jahrzehnte. Bei extremen Temperaturen stellten sich die Elferräte diszipliniert knapp eineinhalb Stunden lang dem Fotografen. Dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt: Aus luftiger Höhe blickte sie auf die Narren, die sich in Form der Zahl „66“ aufgestellt hatten. Das Bild wurde übrigens vom Enkel des Siedlervorsitzenden Gerhard Laubersheimer, dem zehnjährigen Max Wilhelm, aufgenommen.