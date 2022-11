Mit einer saftigen Strafe in Höhe von 350 Euro und einem Eintrag eines Punktes ins Zentrale Verkehrsregister muss eine Seniorin für ihre unüberlegte und zugleich riskante Entscheidung rechnen. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Fußgängerin den Bahnübergang in Kirchheim an der Weinstraße Süd am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr, obwohl die Schranken geschlossen waren. Streifen-Polizisten beobachteten den Verstoß und sprachen die Frau auf ihr Fehlverhalten an. Einen Grund, warum sie sich trotz des Warnsignals in Gefahr begeben hat, konnte sie nicht nennen. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.