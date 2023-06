Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 80 Zuschauer haben sich am Samstagabend „Faust für alle“ im Weinstraßencenter in Grünstadt angeschaut. Sie waren begeistert von Darsteller Steffen Schlösser, der mit Leidenschaft und Witz in alle Figuren von Goethes Werk schlüpfte und das Publikum bei vielen Szenen hinreißend mit einbezog.

Schlösser ist ein Multi-Talent. Renate Sobik-Rezmann, noch bis zu ihrem Vorruhestand im September Leiterin der Stadtbücherei Grünstadt, die zu der Veranstaltung geladen