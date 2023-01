Bei einer Verkehrskontrolle in Sausenheim ist Beamten der Grünstadter Polizeiinspektion eine Person ins Netz gegangen, gegen die ein Haftbefehl vorliegt. Am Montag gegen 13 Uhr kontrollierten sie in der Leiningerstraße einen Pkw mit ausländischer Zulassung. Der Fahrer des Wagens war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Außerdem wurde festgestellt, dass gegen einen der fünf Fahrzeuginsassen ein Haftbefehl besteht. Den Gang ins Gefängnis konnte der Mann durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Weil sich zudem Hinweise dafür ergaben, dass alle fünf Männer in Deutschland illegal beschäftigt werden, wurde die zuständige Zolldienststelle eingeschaltet und die Ermittlungen diesbezüglich durch diese übernommen.rhp/abf