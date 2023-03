Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufregung um einen Facebook-Post in Tiefenthal: Der Beigeordnete Thomas Mann fahndete im Netz öffentlich nach einem Zwölfjährigen. Mittlerweile hat der Sozialdemokrat erläutert, was der Grund dafür war. Doch der politische Streit um seine Aktion hält an.

Im Sitzungsraum des Tiefenthaler Bürgerhauses ist es am Mittwoch sehr eng geworden. Circa 15 Zuschauer hatten sich rund um den Ratstisch versammelt. Das Interesse galt verschiedenen