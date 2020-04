„Ansprechpartner, auch bei allen Erkältungs- oder Infekt-Krankheiten, ist und bleibt zunächst der Hausarzt der Patienten.“ Das betont Jens Galan, Allgemeinmediziner aus Grünstadt und Vorsitzender der Ärztegemeinschaft im Leiningerland (Agil), in einer Stellungnahme zu unserem Artikel „Neues Hilfsangebot bei Infekten“ vom Samstag. „ Durch den Beitrag könnte der Anschein erweckt werden, dass nur die genannten Praxen eine Infekt-Sprechstunde anbieten“, schreibt Galan in einer E-Mail an die RHEINPFALZ-Lokalredaktion. Dies werde unter Umständen zu Verwirrung bei den Patienten führen, die sich fragen: „Wohin wende ich mich nun bei Erkältungsanzeichen?“ Der Agil-Vorsitzende stellt klar: „Alle Ärzte sind zur Zeit um den Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor einer Sars-CoV2-Infektion bemüht und mit dem Thema Infektionsschutz sehr vertraut. Die meisten Praxen haben für die Stamm-Patienten eigene Infekt-Sprechstunden organisiert und teilen diese ihren Patienten durch Aushang, Praxishomepage oder am Telefon mit.“ Der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz seien diese Corona-Sprechstundenzeiten bei der im Artikel genannten Abfrage auch so gemeldet, sagt Galan. Allerdings seien diese Sprechstunden nicht von der KV veröffentlicht worden, weil es sich nicht um ein Angebot für praxis-fremde Patienten handele. „Eigens für diese gemeldeten Infekt-Sprechstunden wurden die Praxen von der KV inzwischen auch mit zusätzlichen Schutzausrüstungen versorgt“, berichtet Galan.