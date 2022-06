Während Polizisten am Montag in Grünstadt einen Mann kontrollierten, machte sich gleich noch ein zweiter verdächtig. Zunächst widmeten sich die Beamten nach eigenen Angaben einem 26-Jährigen, in dessen Hosentasche sie mehrere Tütchen mit etwas Marihuana fanden. Und parallel bemerkten sie, wie ein 41-Jähriger ein weiteres Rauschgift-Tütchen sowie Konsum-Zubehör hinter einer Mauer verschwinden lassen wollte. Die Einsatzkräfte haben die Drogen sichergestellt und Ermittlungsverfahren gegen beide Männer eingeleitet.