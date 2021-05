„Die Corona-Krise ist der größte Stresstest seit Bestehen der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg.“ Das sagt Walter Dörring, der Vorsitzende des 1966 gegründeten Vereins. Trotz geschlossener Einrichtungen wird weitergearbeitet und auch der Neubau soll wie geplant starten.

In den Einrichtungen der Lebenshilfe herrscht derzeit ein vollkommen anderes Arbeiten. Manche Betriebsteile sind auch auf Eis gelegt. Für einen Teil der rund 100 Angestellten ist Kurzarbeitergeld beantragt worden, bei anderen greift das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG). „Darüber werden diejenigen abgesichert, die ihre sozialen Dienste derzeit nicht erbringen können, so zum Beispiel unsere Inklusionshelfer“, erläutert die Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH, Karin Heindl. Dabei werde allerdings erwartet, dass die derzeit ungenutzten Ressourcen wie Personal, Räume und Sachen eingesetzt werden, um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen.

Kurzarbeitergeld ist beantragt

Ob die Beschäftigten des Integrationsbetriebes eher wie bei einem Wirtschaftsunternehmen Kurzarbeitergeld erhalten oder aufgrund der nicht unerheblichen sozialen Komponente des Betriebes nach dem SodEG aufgefangen werden, sei nach langer Prüfung geklärt worden. „Die Details des neuen Bundesgesetzes wurden auf Landesebene festgelegt“, sagt Heindl. Das Kurzarbeitergeld sei inzwischen beantragt worden. Im März hatten die Mitarbeiter noch ihre Überstunden abgefeiert und Urlaub genommen.

Die Sparte Garten- und Landschaftsbau laufe weiterhin, auch das Angebot von Hausmeistertätigkeiten könne aufrecht erhalten werden. Im Sektor Reinigung gebe es gegenwärtig wenig zu tun, weil viele Firmen geschlossen haben und etliche Privatpersonen niemanden von außen in ihren Haushalt lassen wollen. Daheim sind die Leute, die in der Küche mit Catering und im Bistro „Lebensreich“ tätig waren. Die Integrativen Kindertagesstätte (Ikita) ist seit 16. März geschlossen, Anfragen nach einer Notbetreuung habe es bislang nicht gegeben. Von den Familien werde gegenwärtig Gigantisches geleistet, lobt Heindl. Die Mitarbeiter der Ikita versuchten über online gestellte Videos Anregungen zu geben, aufzumuntern und die persönlichen Beziehungen so gut es geht aufrecht zu erhalten.

Offene Hilfe über Skype und Telefon

„Die Autismusberatung und das Training laufen weiterhin, über Skype und Videotelefonie sowie auch bei persönlichen Begegnungen, unter Wahrung von Distanz und Hygienevorschriften“, so die Geschäftsführerin. Mark Decker, Leiter der Offenen Hilfen informiert: „Wo diese Vorgaben eingehalten werden können, gehen wir noch zu den Menschen im Ambulant Betreuten Wohnen.“ Da werde dann auch Grundsätzliches geübt, beispielsweise so lange Hände zu waschen, wie man benötigt, um zweimal „Alle meine Entchen“ zu singen. Die zehn wichtigsten Verhaltensregeln während der Pandemie hat Decker auf einem Plakat zusammengefasst: in einfacher Sprache und mit Piktogrammen.

Ansonsten sei man telefonisch oder per Videochat erreichbar, wie auch bei allen weiteren Beratungsangeboten. Es sei wichtig, dass die Klienten von den vertrauten Personen weiterhin betreut werden. „Derzeit herrscht eine psychisch schwierige Situation: Plötzlich sollen die Menschen Abstand wahren und Kontakte meiden, wobei wir ihnen doch sonst immer genau das Gegenteil erzählt haben“, sagt Decker. „Je länger die Einrichtungen geschlossen haben, desto größer wird die Herausforderung.“ Beim Familienunterstützenden Dienst ist jetzt sehr viel Angehörigenarbeit nötig. „Die Termine können unsere meist ehrenamtlichen Mitarbeiter in diesem Bereich momentan nicht mehr direkt vereinbaren. Das muss nun alles über unser Büro laufen“, berichtet der Sozialpädagoge von einer Vorsichtsmaßnahme. Sämtliche Freizeitangebote fänden selbstverständlich nicht mehr statt.

Neubau läuft wie geplant

Gibt es auch positive Aspekte dieser Krise? Decker nickt: „In den ungenutzten Räumen können wir einige Renovierungen vorziehen.“ Auch andere Arbeiten könnten jetzt erledigt werden, etwa die Vorbereitung des Programmheftes für nächstes Jahr. Heindl freut sich darüber, dass die Bedeutsamkeit von Hygieneregeln im Fokus steht und hofft auf eine nachhaltige Wirkung. Dörring sagt: „Und ist die Corona-Krise noch so bedrohlich: Wir halten den Kopf über Wasser und haben unsere Ziele fest im Blick.“

Ungeachtet aller Schwierigkeiten, die die besondere Situation gegenwärtig mit sich bringt, wird gegenüber dem bunten Gebäudekomplex von Integrativer Kindertagesstätte, Verwaltung, Werkstatt und Bistro „Lebensreich“ In der Haarschnur das geplante Gebäude für Betreutes Wohnen entstehen. Vorgesehen sind – wie berichtet – zwölf Single-Appartements, zwei Wohnungen für Paare und vier für Familien. „Die Firma Grathwohl beginnt jetzt mit den Erdarbeiten“, sagt Heindl. Ende dieses Monats werde ein Unternehmen aus Worms mit dem Rohbau anfangen. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz in Mainz habe für das Vier-Millionen-Euro-Projekt im Sozialen Wohnungsbau eine Förderung in Höhe von 2,6 Millionen Euro bewilligt. Über die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Verbindung mit der KfW seien Darlehen gewährt. Laut Dörring hat der Verein mindestens 15 Prozent der Gesamtsumme (600.000 Euro) aus Eigenmitteln beizusteuern. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren Grundstücke erworben. Auch übernehmen wir die Erschließungskosten“, so der Vorsitzende.