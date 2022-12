Für ihre Back- und Kochkünste sind die Landfrauen bekannt. Dabei ist im Verein durchaus mehr geboten, findet Vorsitzende Helga Kober aus Obrigheim. Warum auch jüngere Frauen von dem Angebot profitieren können.

Ein Händchen für Leckeres haben die Landfrauen in Obrigheim. Einen Beweis dafür liefert ihr Beitrag zum Weihnachtsmarkt: Insgesamt zehn Sorten Plätzchen haben sie bei einer zweiwöchigen Aktion gebacken und in 1300 Tüten verpackt. „Und alle sind am Weihnachtsmarkt weggegangen“, berichtet die Vorsitzende Kober. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass die Plätzchen bereits am Sonntagnachmittag ausverkauft waren.

Damit auch die älteren Herrschaften, die nicht mehr so mobil sind, ihre Lieblingssorte bekommen, hatten die Vereinsmitglieder telefonische Vorbestellungen entgegengenommen. „Das haben wir während der Pandemie auch schon gemacht, als der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden konnte“, erzählt Kober. Der Vorsitzenden ist es wichtig, alle Altersklassen einzubeziehen.

Mehr als nur Kochen und Backen

Die Landfrauen würden immer nur aufs Backen reduziert, sagt die fast 70-Jährige. Dabei habe der Verein mehr zu bieten – allen voran lege er Wert auf den sozialen Aspekt. „Neben der Stammbesetzung beim Plätzchenbacken freuen sich auch Seniorinnen auf den Termin, helfen die Plätzchen zu verpacken und die Tüten zu dekorieren. Das macht unsere Weihnachtsbäckerei besonders schön“, betont Kober. „Eigentlich müsste der Verein ,Frauen auf dem Lande‘ heißen, um abzubilden, dass wir alle ansprechen wollen.“

Der Zusammenhalt sei auch in der Pandemie groß geschrieben worden: „Wir haben versucht, den Kontakt aufrechtzuhalten.“ So habe der Vorstand zum Muttertag jedem der fast 100 Mitglieder eine Blume und an Weihnachten ein kleines Weihnachtsgeschenk vorbeigebracht, oder „wir haben uns zu kurzen Spaziergängen verabredet“.

Jüngere Mitglieder gewinnen

In diesem Jahr habe der Verein wieder aktiver werden können. „Letztes Jahr wäre eigentlich unser 70-jähriges Bestehen gewesen. Weil es ausfallen musste, haben wir dieses Jahr alle Mitglieder in den Rosengarten eingeladen“, erzählt Kober. Der beliebte Krimi-Abend sowie eine Musical-Reise, für die zum Teil die Einnahmen aus dem Plätzchenverkauf verwendet werden, sollen 2023 wieder stattfinden.

„Neben Back- und Kochterminen haben wir Workshops, die vor allem jüngere Frauen ansprechen könnten – zum Beispiel einen Workshop zum Waschmittel herstellen und einen zum Malen mit selbstgemachten Farben“, zählt Kober auf. Der Wunsch an das Christkind ist deshalb eindeutig: „Wie viele Vereine wünschen wir uns mehr Nachwuchs.“ Zwar sei die Lage bei den Landfrauen „noch nicht prekär, trotzdem wäre es schön, wenn wir Frauen ab 50 Jahren bei uns begrüßen dürften“.

Mit Programmpunkten wie Vorträgen der Opferhilfe Weißer Ring, eines Apothekers zum richtigen Einsatz von Schmerzmitteln und der Verbraucherzentrale zu Elementarversicherungen hoffen die Landfrauen, ihren Mitgliedern auch etwas zurückgeben zu können.

Adventskalender

Im „Adventskalender“ versteckt sich hinter jedem Türchen ein Verein aus dem Verbreitungsgebiet.