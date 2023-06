Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem zweiten Remis in Folge scheitert Landesligist TuS Altleiningen erneut an der eigenen Chancenverwertung. Trotz engagierter Leistung kommt die Elf von Michael Wolter beim SV Büchelberg am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Von Selin Yildiz

Täglich grüßt das Murmeltier beim TuS Altleiningen: Das Problem der schlechten Chancenverwertung quält den Verein seit mehreren Jahren. Mit dem zweiten Remis