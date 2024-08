Die Grünstadter sollen im Hochsommer für Behördengänge die kühlen Morgenstunden nutzen können: Seit Anfang Juli öffnet der Bürgerservice im Rathaus besonders früh, dafür gibt es Einschränkungen an den Nachmittagen. Ob das funktioniert und wie es weitergeht: eine Zwischenbilanz.

Warum hat die Grünstadter Stadtverwaltung die Bürgerservice-Öffnungszeiten für den Sommer geändert?

Die Stadtverwaltung verweist auf den Klimawandel und Meldungen zu hitzebedingten Todesfällen, will Bürgern Behördengänge im Hochsommer daher in den kühleren Tagesstunden ermöglichen. Also hat sie in diesem Jahr erstmals eingeführt, dass der Bürgerservice im Rathaus im Juli und August besonders früh öffnet. Allerdings bedeutet diese Anpassung auch, dass es zu anderen Tageszeiten zu Einschränkungen kommt: Nachmittags ist nun seltener offen.

Wie sind nun die genauen Öffnungszeiten?

Der Bürgerservice ist regulär an allen Werktagen von 8.30 bis 12.30 geöffnet, montags und dienstags außerdem von 14 bis 16 und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Seit 1. Juli hingegen gilt: Montags, dienstags und mittwochs wird bereits um 6.30 Uhr geöffnet, dafür bleibt der Bürgerservice an den Nachmittagen dieser Tage geschlossen. Donnerstags ist wie gewohnt von 8.30 bis 12.30 sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet, freitags ebenfalls wie im Normalbetrieb von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Mit welchen Anliegen kommen Menschen derzeit zum Bürgerservice?

Der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle etwa für An-, Um- und Abmeldungen des Wohnsitzes, das Ausstellen von Pässen und die Ausgabe von Wertstoffsäcken. Der Rathaus-Büroleiter Joachim Meyer berichtet: Trotz der Ferien ist der Andrang im Rathaus-Erdgeschoss derzeit in etwa so groß wie sonst auch. Besonders häufig gehe es im Moment um Reisepässe und Personalausweise. Eine Rolle spiele dabei das Aus für den Kinderreisepass. Der ist seit Jahresbeginn abgeschafft, kann nicht mehr neu beantragt oder verlängert werden. Auch ganz junge Bürger brauchen jetzt reguläre Dokumente.

Wie gut kommen die Sommer-Öffnungszeiten an?

Meyer zufolge war der Andrang in den frühem Morgenstunden anfangs „recht verhalten“. Allerdings hätten sich die neuen Öffnungszeiten erst einmal herumsprechen müssen. Mittlerweile habe sich gezeigt: „Insbesondere Berufstätige sind sehr zufrieden mit den frühen Öffnungszeiten montags bis mittwochs. Oftmals steht bereits um 6.30 Uhr die ein oder andere Person vor der Eingangstür.“ Aber auch der „lange Donnerstag“ sei nach wie vor beliebt.

Gibt’s Bürger, die zu regulären Nachmittagszeiten kommen und dann unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen?

Meyer räumt ein: Nachmittags kommt es schon gelegentlich vor, dass jemand vor verschlossenen Türen steht. Aber er fügt hinzu: „Das sind aber Einzelfälle, denen die Sommeröffnungszeiten nicht bekannt sind.“

Und wie kommen die Mitarbeiterinnen mit den frühen Zeiten klar?

Nach Verwaltungsangaben hatten sie das Modell selbst mitentwickelt, Meyer versichert: „Die Mitarbeiterinnen des Bürgerservices sind mit den Sommeröffnungszeiten sehr zufrieden. Personell gab es bisher keine Probleme, auch aktuell in der Ferienzeit nicht.“

Also gibt’s die Sommeröffnungszeiten nächstes Jahr wieder?

Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) hatte vorab angekündigt: „Im September werden wir uns zusammensetzen und überprüfen, wie das Angebot seitens der Bevölkerung angenommen wurde.“ Ob die Sommer-Öffnungszeiten 2025 wiederkommen, ist also noch nicht entschieden. Einstweilen ist ohnehin eine dringlichere Frage zu klären, Meyer sagt: „Aktuell überlegen wir, ob wir die Sommeröffnungszeiten auch im September anbieten sollen.“

Ob im Sommer oder während der übrigen Monate: Muss man beim Grünstadter Bürgerservice mit langen Wartezeiten rechnen?

Meyer beteuert: Wartezeiten gebe es beim Grünstadter Bürgerservice nur selten. Und wenn doch, dann gehe es höchstens um etwa zehn Minuten.

Kann man beim Bürgerservice vorab Termine reservieren?

Das geht online, auf der Start-Seite der Stadt gibt’s den Knopf „Terminvereinbarung“.

Gibt es klassische Bürgerservice-Anliegen, die auch digital erledigt werden können?

Die Bürger sollen künftig ihren Wohnsitz online ummelden können. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass Grünstadt zum Jahreswechsel an dieses System angeschlossen wird.