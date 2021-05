Ein idyllisches Fleckchen für Spaziergänger und Wanderer haben die Mitarbeiter des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt an der Ecke Bärenbrunnen-/Raiffeisenstraße im Ortsteil Sausenheim geschaffen. „Es heißt offiziell Begegnungsplatz und neben einer Blumenwiese, Lavendel- und Felsenbirnensträuchern haben wir dort einen Walnussbaum und zwei rosablühende Mandelbäumchen gepflanzt“, informiert Petra Strauß vom städtischen Bauamt. In etwa 14 Tagen sollen zudem zwei Picknick-Sitzgruppen – Tische mit Bänken – und Müllgefäße aufgestellt werden. Direkt an die Weinberge des Höllenpfads angrenzend kann dort auch eine historische Kelter besichtigt werden. Sausenheims Ortsvorsteher Gerd Walther freut sich sehr über den Flecken, an dem der „Kohlweg“ und der Weg zum „Ritterstein“ – beide führen zum Wanderweg „Deutsche Weinstraße“ – beginnen und der Pfälzer Mandelpfad vorbeiführt.