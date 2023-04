Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neugierig machend, nachdenklich stimmend und Verständnis weckend – so ist das Stück „Ich bin doch nicht schwul, nur weil ich einen Mann liebe“. Am Samstag wurde es auf Einladung des Vereins „Jeder kann was“ zur Förderung der Inklusion und Integration in Hertlingshausen gezeigt.

In einer einzigartigen Performance aus multimedial untermalter Mischung aus Schauspiel und Lesung hat das Mannheimer Theater Oliv das Thema Transsexualität in den historischen