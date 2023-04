Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für eine Zahl! Beim Ostereierschießen des Schützenvereins Ramsen sind in diesem Jahr 90.524 bunte Ostereier über die Theke gereicht worden. An vier Abenden und fünf Tagen pilgerten begeisterte Laienschützen an den Schießstand zwischen Ramsen und dem Eiswoog und hatten ihren Spaß.

Es waren glückliche, aber auch leicht erschöpfte Gesichter, in die man beim Schützenverein Ramsen am Abend des Ostermontags geblickt hat. Eine anstrengende Zeit lag