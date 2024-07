Nach drei Jahren Oberstufe haben die Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis in Eisenberg neulich ihre Abiturzeugnisse auf der Bühne des Bürgertreffs in Weitersweiler entgegennehmen können.

Gut gefüllt war der Bürgertreff in Weitersweiler, wo die Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis gemeinsam mit Familien, Freunden, Lehrerinnen und Lehrern ihr Abitur feiern konnten.

Die „sehr kluge und zukunftsorientierte Entscheidung“ für die Wahl des beruflichen Gymnasiums lobte Abteilungsleiter Tobias Fleckenstein „angesichts der überragenden Bedeutung von ökonomischen Kenntnissen und digitalem Wissen in der heutigen Arbeitswelt“. Ebenso elementar für das Berufsleben sei in der heutigen Zeit die internationale Ausrichtung, die vor allem acht Abiturienten unter Beweis stellen konnten: Sie legten ihr Abitur bilingual ab, indem sie ihren BWL-Leistungskurs, eines der Profil-Fächer des beruflichen Gymnasiums, in englischer Sprache absolvierten.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich 2021 noch unter Coronabedingungen auf den Weg zum Abitur begaben, stellten das Erreichen ihres Zieles ganz unter das Motto „Abi-kini. Knapp, aber passt schon“. Die Stammkursleiter Katja Baumann und Jürgen Dhom nahmen das humorvolle Motto auf und konnten unter anderem mit der Jahrgangsbesten, Bernice Emordi, die ihren Abschluss mit einem Schnitt von 1,5 machte, unter Beweis stellen, dass das Abitur bei vielen ganz und gar nicht „knapp“ sei. Den Tag des Feierns sollten die Absolventen des höchsten deutschen Schulabschlusses aber ebenso zur Selbstreflexion nutzen – und die Erfahrungen der letzten Jahre, „um kritisch und selbstbewusst in die Zukunft zu gehen“.

Dass diese Zukunft mit dem Abitur jedoch kein Ende eines Weges darstelle, sondern lediglich eine Kreuzung auf ihrem Lebensweg, betonte Schulleiter Matthias Frietsch. Mit dem höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss in Deutschland stünden den Absolventinnen und Absolventen nun viele Wege offen.

Für den Weg, den sie jetzt gehen werden – sei es nun eine Ausbildung oder ein Studium – wünschten die beiden Stammkursleiter ihren Schützlingen viel Erfolg: „Die Welt liegt vor euch und sie wird nicht immer leicht sein. Doch wir sind überzeugt, dass ihr das Potenzial habt, nicht nur knapp zu bestehen, sondern wirklich zu glänzen.“rhp

Die Preisträger

Preis Jahrgangsbeste: Bernice Emordi

Preis für vorbildliches Verhalten und Einsatz in der Schulgemeinschaft: Vanessa Spieß

Die Absolventen

Mit (B) gekennzeichnete Schüler haben ein Bilinguales Abitur im Fach BWL (Englisch) abgelegt

Die Abiturienten: Marie-Christin Müller (B) (Altleiningen), Leo Neu (Dackenheim), Jan Stumpf (B) (Dannenfels), Max Gürel (B) (Dielkirchen), Tarek Franck, Vanessa Spieß ( Eisenberg), Sara Ibrahim (B) (Göllheim), Bernice Emordi (B), Daniel Chucks Emordi (B), Baillo Jalloh, Gentiana Krasniqi, Simay Peker, Feyzanur Tandogan (B), Nicole Tremel (alle Grünstadt), Maria Entiserasvili (B) (Kerzenheim), Tim Schönmann (Kirchheimbolanden)

Schulischer Teil FH-Reife: Batikan Coban, Daniel Miller (Eisenberg), Esra Cetinel (Göllheim), Lamine Jalloh (Grünstadt).