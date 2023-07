Dagmar Tittnags, die Zweite Stellvertreterin des Leiters der Berufsbildenden Schule (BBS) Donnersbergkreis, wird in die passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet. In diesen Tagen macht die Studiendirektorin alles zum letzten Mal. Warum sie 48 Jahre lang unterrichtet hat und die 50 nicht vollmachen will.

„Immer dort, wo mir der Geruch von Holz in die Nase steigt, bin ich zu Hause. Ich fühle mich auch in Metall-Werkstätten wohl“, sagt Dagmar Tittnags. Familiäre Prägung? Immerhin ist Tittnags die Enkelin eines Schreiners und die Tochter eines Mechanikers. Handwerkerin wollte sie aber nicht werden, sondern Lehrerin. Das hat die gebürtige Wuppertalerin schon als Erstklässlerin gewusst. Was lag also näher, als an eine Berufsbildende Schule zu gehen? Am Donnerstag wird die Zweite Stellvertreterin des Direktors der BBS Donnersbergkreis, Matthias Frietsch, und Abteilungsleiterin für das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) sowie die Berufsfachschulen (BF) I und II in den Ruhestand verabschiedet.

Als sie sich auf ihrem Lebensweg am entscheidenden Punkt zur Verwirklichung ihres Traums befand, lag das Ziel jedoch sehr weit entfernt. „In der Oberstufe hatte ich andere Dinge im Kopf als zu lernen und bin prompt durchs Abitur gerasselt“, erinnert sie sich. Doch Tittnags ließ sich nicht entmutigen. Sie bewarb sich ohne Abschlusszeugnis für ein Lehramtsstudium, mit der Maßgabe, es nachzureichen. Die Nachprüfung habe sie dann mit Ach und Krach bestanden, sodass sie sich an der Bergischen Universität ihrer Heimatstadt immatrikulieren konnte.

Verständnis für junge Menschen

Aufgrund ihrer Vita hat die Pädagogin besonders viel Verständnis für junge Menschen, die null Bock auf Schule haben, und für Kollegen, die kein Staatsexamen vorweisen können. „Unsere Fachpraxislehrer haben nicht studiert. Sie sind aber die wichtigsten Ansprechpartner für unsere Jugendlichen und es war mir wichtig, diese Lehrkräfte in ihrer Klassenleiterfunktion zu stärken“, so Tittnags. Andererseits sei jeder Schüler wertzuschätzen, egal, ob mit oder ohne Abschluss. „Ich sehe eine BBS als einen Betrieb an und die Schüler als die Kunden“, sagt die 61-Jährige.

Tittnags hat Deutsch und Englisch studiert, in Dublin vertiefte sie die Fremd- und lehrte die Muttersprache. Nach ihrem Ersten Staatsexamen im November 1987 gab es aufgrund der damaligen Lehrerschwemme keine Referendariatsstellen. „Erst 1989 fand ich eine in Aachen.“ In der Examensarbeit untersuchte sie die Schlüsselqualifikationen, die notwendig sind, um erfolgreich im Beruf zu sein. Nach dem Zweiten Staatsexamen, Familienzeit und Umzug in die Pfalz startete die zweifache Mutter ihre berufliche Karriere 1996 zunächst mit einer Vertretung an der BBS Landstuhl und dann mit einer Planstelle in Pirmasens.

Seit 2001 im Donnersbergkreis

An die Berufsbildende Schule Donnersbergkreis wechselte sie im Sommer 2001. Direktorin Gerda Gauer übergab ihr sofort Leistungskurs- und Klassenleitungen im 1995 eröffneten Wirtschaftsgymnasium. Tittnags übernahm die Leitung des Qualitätsmanagements in der damaligen Modell-BBS für die Schulentwicklung nach Professor Heinz Klippert. Anschließend vermittelte sie ihren Kollegen im gesamten Bezirk der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt neun Jahre lang als Klippert-Trainerin Ideen, wie man Schulstunden interessanter und effektiver gestalten könnte.

Bis 2022 blieb Tittnags dem Bereich Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung in verantwortlicher Position treu. Seit 2007 war sie zudem Fortbildungsbeauftragte. In dem Jahr wurde auch die Abteilung BVJ und BF ins Leben gerufen, die sie auch geleitet hat. So hatte sie es als Lehrkraft gleichzeitig mit bis zu 20 Klassen in drei Schulformen zu tun, in denen sich die Vorschriften oft änderten. „Während die Jugendlichen, die noch keinen Hauptschulabschluss hatten, zuvor im BVJ immer die unterste Stufe der einzelnen Bereiche wie Hauswirtschaft und Technik darstellten, waren sie fortan in der neuen Abteilung alle gleich“, erläutert sie.

Nachdem die Schüler die Berufsreife erreicht haben, können sie in der BF I eine berufliche Grundbildung erwerben und haben damit ihrer Schulpflicht genüge getan. Anschließend können sie sich für die BF II bewerben, um den Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) zu absolvieren, oder einfach ihr Glück auf dem Arbeitsmarkt suchen. Weil Letzteres zum Trend wird, „kriegen wir die Klassen nicht mehr voll und schaffen 2024 die BF II Technik ab“, so die Studiendirektorin. Den Platz füllen die vielen Flüchtlinge in Sprachförderklassen.

Abschied vom Traumjob

Tittnags, die schon als 13-Jährige Nachhilfe gegeben hat, bilanziert: „Ich habe jetzt 48 Jahre lang unterrichtet.“ Die 50 will sie nicht vollmachen, trennt sich lieber vorzeitig von ihrem Traumjob. Grund: Sie hat einen weiteren Traum, möchte Schriftstellerin werden. „Es gibt Dinge, die muss man tun, bevor man schusselig wird“, meint sie. Den ersten Band des Familienromans, in dem die Babyboomer im Fokus stehen, habe sie bereits fertig. In der Fortsetzung wird es um die aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches vertriebene Elterngeneration gehen, die im Flüchtlingslager Oksböl unterkam. „Kaum einer weiß, was Dänemark – und übrigens auch andere Länder – für uns Deutsche während des Zweiten Weltkriegs und danach getan haben“, sagt Tittnags, die nachspüren möchte, welche Auswirkungen solche Erlebnisse auf die Kinder dieser Menschen haben. Direktor Frietsch lässt seine Zweite Stellvertreterin ungern gehen: „Sie ist sehr pflichtbewusst, hat ein großes Herz für Schüler und will für sie nur das Beste. Dagmar Tittnags hat mir viel Arbeit abgenommen, ist sehr treu und zuverlässig.“

Auch sie feierten Abschied: Schüler der „BBS Donnersbergkreis sindbereit für den Jackpot“