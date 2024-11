An der BBS Donnersbergkreis unterrichten im Wechsel immer wieder andere Lehrkräfte. Sie bringen frischen Wind in die Ausbildungsschule. Jetzt sind sieben Neue da.

Rund 1300 Jugendliche und Erwachsene besuchen aktuell die Berufsbildende Schule Donnersbergkreis an ihren zwei Standorten in Eisenberg und Rockenhausen. Ein Team aus 97 Pädagogen unterrichtet sie in einem breiten Spektrum an Schulformen – vom Berufsvorbereitungsjahr, in dem die Schüler den Hauptschulabschluss erreichen möchten, bis zum Wirtschaftsgymnasium, an dem die Prüfungen zur Allgemeinen Hochschulreife abgelegt werden können. Jetzt stellen sich sieben neue Lehrkräfte vor.

Christiane Albrecht ist eine von ihnen – und sie ist eine Ehemalige. „Ab 1996 hab ich an der BBS in Rockenhausen eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert“, erzählt sie. Anschließend habe sie an der Uni in Kaiserslautern Erziehungswissenschaften studiert und noch ein Jahr Psychologie draufgesattelt. Sie blieb anschließend an der Hochschule, betreute am Fernstudienzentrum Disc Systemische Beratung und Organisationsentwicklung. Die 46-Jährige wird an der BBS Donnersbergkreis Sozialpädagogik und Psychologie unterrichten.

Nach Seniorenheim jetzt Schule

Ebenfalls Schülerin der BBS war Susan Saucier. „Ich war ab 2005 in der Abendschule, hab in Rockenhausen vier Jahre lang Hauswirtschaft gelernt und den Meistertitel erworben“, blickt die 53-Jährige auf ihre Vita. Dann habe sie die hauswirtschaftliche Leitung eines Seniorenheims in Bad Kreuznach innegehabt. Nun wird sie als Fachpraxislehrerin an der BBS eingesetzt.

Vanessa Rohlfs wird Gesundheitswissenschaften und Biologie unterrichten. Diese Fächerkombination hat sie ab 2018 in einem neu eingerichteten Studiengang in Kaiserslautern studiert. „Wir waren in der Uni und haben unsere BBS als mögliche Wirkungsstätte vorgestellt“, erläutert Direktor Matthias Frietsch, der sich freut, dass sich offensichtlich der eine oder die andere wie Rohlfs daran erinnert und es als Option ins Auge fasst. Die 30-Jährige, die aus Oldenburg stammt, hatte vor dem Studium Physiotherapeutin gelernt.

Referendariat erst ab Mitte 2025

Chahna Burns war Kommilitonin von Rohlfs, war ebenfalls ab 2018 immatrikuliert. Sie hat Gesundheitswissenschaften mit Sozialkunde kombiniert. Praxis hat sie in der Heil- und Kinderpflege bei den Speyerer Diakonissen erworben. Aktuell arbeitet sie noch bei einem Allgemeinmediziner. „Ich beginne den Vorbereitungsdienst erst im Mai 2025“, sagt die 26-Jährige.

Cassandra Bartholomei absolvierte ihr Referendariat ab 2019 in Mannheim, wo sie fünf Jahre zuvor begonnen hatte, Deutsch und Sozialkunde auf Gymnasiallehramt zu studieren. „Ich arbeitete dann – unterbrochen von Elternzeit – an einer Berufsbildenden Privatschule in Ludwigshafen“, so die 32-Jährige, die eine Planstelle an der BBS Donnersbergkreis bekommen hat.

Bankkaufmann mit Doppelstudium

Diese blieb Selina Rath (34) vorerst verwehrt. „Ich hab nur einen Ein-Jahres-Vertrag, da ich noch keine Erfahrung an einer BBS vorweisen kann“, sagt die Gymnasiallehrerin mit den Schwerpunkten Deutsch und Sozialkunde. Nach dem Studium in Mainz zwischen 2010 und 2015 war sie an verschiedenen Schulen im Einsatz und hat zwei Kinder in die Welt gesetzt. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen.“

Holger Wolanin war zunächst 18 Jahre Bankkaufmann bei der Sparkasse Alzey (heute Rheinhessen-Sparkasse). „Nebenbei hab ich studiert“, erläutert der Diplom-Bankbetriebswirt. Schließlich habe er sich 2015 für ein Vollzeitstudium Wirtschaftspädagogik und Sport in Mainz eingeschrieben, wie der 40-Jährige erzählt. Das Referendariat machte er an einem privaten Wirtschaftsgymnasium in der Landeshauptstadt. An der BBS Donnersbergkreis hat Wolanin eine Planstelle angetreten.