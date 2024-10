Eine ganze Serie an Baustellen findet am Freitag ihr Ende. Nachdem in acht Straßen Glasfaserkabel in der Erde verlegt und die Straßen deshalb aufgerissen worden sind, schließen die Arbeiter am Donnerstag das letzte Loch in der Eistalstraße, wie der zuständige Bauleiter Ahat Ciftci mitteilt. Betroffen waren zuvor die Jahnstraße, der Obere Bergelweg, Ring- und Neugasse, die Gebrüder-Grimm-Straße, die Zeppelinstraße, die Lessingstraße und die St-Peter-Straße. Wie Kerstin Storch vom Ordnungsamt mitteilt, sind dort seit 19. September durch die Arbeiten Vorbereitungen getroffen worden, um später Hausanschlüsse zu schaffen.