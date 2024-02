Da waren wieder Langfinger am Werk: In der Bürgermeister-Becker-Straße in Eisenberg wurden zwischen Samstag und Montag aus dem Baustellenbereich mehrere Baustellenschilder entwendet. Das meldet die Polizei Kirchheimbolanden. Die Schilder wurden demnach letztmals am Samstag gegen 16 Uhr durch Zeugen gesehen. Hinweise erbittet die Polizei in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9112700.