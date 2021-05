Eine Baustellenampel an der B 271 zwischen Bockenheim und Grünstadt sorgt derzeit für Verwunderung. Wie der Landesbetrieb Mobilität in Speyer auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, soll die Ampel bis Montagabend oder Montagnacht wieder abgebaut werden. Ein Sprecher teilte mit, dass dort am Montag ein Unfallschaden behoben werden müsse: „Ein zu hoch beladener Lastwagen ist am Überbau der Brücke hängen geblieben.“ Wenn alles gut laufe, sollen die Arbeiten bis Montagabend beendet werden. Falls nicht, müsste morgen noch einige Stunden gearbeitet werden. Über Nacht werde die Ampel in jedem Fall abgebaut.