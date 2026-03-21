In den Kerzenheimer Straßen wird seit geraumer Zeit schon umfangreich gebaut, nun hat der Rat das Sanierungsprogramm noch einmal erweitert.

Einstimmig haben die Mitglieder des Kerzenheimer Gemeinderats nun in einer Sitzung beschlossen, dass Bordsteine entlang der Eisenberger, Ebertsheimer und Göllheimer Straße erneuert werden sollen. Dadurch entstehen Kosten von rund 26.500 Euro, die die Ortsgemeinde zu tragen hat.

Wie Bürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) ausführte, werden diese Straßen zwar vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) ausgebaut, die Unterhaltungspflicht der Behörde ende jedoch bei den Rinnenplatten. Für die Gehwege und somit auch für defekte Bordsteine sei die Gemeinde zuständig. Während der Bauphase, die seit geraumer Zeit im Ort besteht, sei bei einer Begehung festgestellt worden, dass etliche Bordsteine schadhaft seien.

In Ausschreibung mit aufnehmen

Derzeit werde, vermutlich noch bis Ende April, die Trinkwasserleitung in der Eisenberger Straße erneuert. Die Arbeiten finden im Vorfeld der Fahrbahndeckenerneuerung der K78 und L452 durch den LBM statt. Sobald die VG-Werke Eisenberg ihre Arbeiten abgeschlossen haben, werde die Asphaltdecke bei beiden Durchfahrtstraßen vier Zentimeter abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht.

Auch die Rinnenplatten würden, so Schmitt, wenn nötig, in dem Zuge erneuert. Der LBM habe angeboten, den Austausch der Bordsteine in seine Ausschreibung mit aufzunehmen, wodurch die Maßnahme für die Gemeinde günstiger ausfalle, da Planungskosten und das Einrichten einer eigenen Baustelle entfielen.