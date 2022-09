Die Weedengasse in Grünstadt ist von kommender Woche an für Fußgänger und Autofahrer gesperrt. Die Verbindung zwischen Hauptstraße und Neugasse wird bis Ende November ausgebaut.Der Ausbau der 80 Meter langen Gasse in der Innenstadt war schon jahrelang geplant, doch laut Stadtverwaltung gab es ein Problem: „An einigen Privatanwesen wurden statische Mängel festgestellt. Diese sollten vor Beginn der Maßnahme beseitigt werden, da Schäden an den Anwesen aufgrund der Straßenbauarbeiten nicht auszuschließen waren.“ Nachdem die betreffenden Gebäude im März 2022, acht Jahre, nachdem der Ausbau eigentlich starten sollte, erneut unter die Lupe genommen wurden, haben die Statiker ihre Zustimmung zum Ausbau erteilt.

Die Weedengasse wird in den kommenden drei Monaten komplett auf Stand gebracht: Wasser- und Gasleitungen werden erneuert, die Hausanschlüsse für den Kanal und die Lampen ebenso. Die Fahrbahn soll in Pflasterbauweise mit Mittelrinne ausgebaut werden. Die Kosten für den Ausbau betragen 335.000 Euro. Die Stadtwerke und der Entsorgungs- und Servicebetrieb tragen 28 beziehungsweise 7 Prozent der Kosten, aus dem Programm Aktive Stadtzentren gibt es eine Förderung in Höhe von 14.800 Euro, ansonsten erfolgt die Finanzierung über wiederkehrende Beiträge. Auf dem westlichen Parkplatz in der Neugasse in Höhe der ehemaligen Malzfabrik werden drei bis vier Parkplätze für die Baustelleneinrichtung der Firma Ömer Halici, Kirchheimbolanden, gesperrt. Die Bauarbeiten sollen laut Stadt bis 30. November beendet sein.