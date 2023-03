Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie kommen wir zu Euch? Das ist eine Frage, die die Mitarbeiter mehrerer Firmen in der Obersülzer Straße derzeit mehrmals am Tag beantworten müssen. Denn vor ihrer Haustür wird gebaut. Die gute Nachricht ist: Alle Betriebe sind weiterhin erreichbar.

Bei den Gewerbetreibenden in der Obersülzer Straße rufen dieser Tage viele Kunden an, die nicht weiter wissen. Denn an der Ecke Obersülzer/Max-Planck-Straße wird die Fahrbahn