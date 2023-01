Vielen Spaziergängern im Hertlingshauser Wald dürfte der riesige Berg an Bauschutt schon aufgefallen sein, der sich etwa 400 Meter entfernt vom Naturfreundehaus Rahnenhof auftürmt. Bis vor Kurzem lag dort neben Bitumenbrocken und anderen Teilen von Straßenaufbrucharbeiten noch buchstäblich ein bunter Kabelsalat. Der ist inzwischen verschwunden, wie Gerd Schmitt (FWG) erläutert. Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Carlsberg schaut den Bautrupps, die mit der Glasfaserverlegung beschäftigt sind, seit langem auf die Finger. Beim Breitbandausbau im Auftrag der saarländischen Firma Inexio haben deren Subunternehmer seit mehr als zwei Jahren statt für schnelle Internetverbindungen zu sorgen, eine Schneise der Verwüstung durch den Doppelort gezogen. Dabei ist eine große Menge an Abfall angefallen, der einfach irgendwo in der Natur gelagert wurde. Der Schuttberg in Hertlingshausen, der seit Sommer existiere, verkleinere sich allmählich, berichtet Schmitt. „Das ganze Plastik ist schon weg.“ Die Deutsche Glasfaser, die mit Inexio eine Unternehmensgruppe bildet, habe die Firma Mawa aus Wattenheim mit dem Abtransport beauftragt. Der Haufen Dreck, der sich beim TSV-Clubheim angesammelt hatte, sei inzwischen komplett entfernt worden, stellt Schmitt erfreut fest.