Wer hat den Bauschutt auf dem Feldweg verteilt? Das fragt sich Kindenheims Ortsbürgermeister Albrecht Wiegner (FWG). Unbekannte haben auf einem Weg zwischen Kindenheim und Biedesheim (an der L 450) auf einer Länge von rund 200 Metern am Grünstreifen Schutthaufen hinterlassen, unter anderem Palisadensteine. Wiegner (FWG) geht davon aus, dass das in der Nacht zu Freitag passiert ist. Er ärgert sich darüber: „Es gibt die Möglichkeit, diesen Schutt auf dem Wertstoffhof zu entsorgen, das kostest nicht viel.“ Die Müllsünder hätten sich auch noch Mühe gegeben, den Abfall so zu verteilen, dass man ihn nicht gleich entdecke. Die Ortsgemeinde müsse nun für die Entsorgung aufkommen. Immer wieder kommt es laut Wiegner zu illegalen Müllentsorgungen in der Gemeinde. Auf dem Friedhofsgelände oder auf Wegen in Richtung Quirnheim seien des Öfteren ganze Badezimmereinrichtungen oder Autoreifen gefunden worden.