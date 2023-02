Für Baumrückschneidearbeiten werden am Sonntag in Asselheim die Eistalstraße in Höhe der Kreuzung Weinstraße (in Fahrtrichtung Grünstadt) und die Weinstraße in Höhe der Kreuzung Eistalstraße (ebenfalls in Fahrtrichtung Grünstadt) kurzzeitig gesperrt – und zwar in verkehrsarmen Zeiten ab etwa 8 bis etwa 12 Uhr. Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten sowie Linienbusse können die gesperrten Bereiche nach Angaben der Verwaltung ohne Einschränkungen passieren. Die Zufahrten zum Pfalzhotel Asselheim sowie zum Weingut Echter bleiben frei, der restliche Verkehr wird umgeleitet.rhpsowie