Rund 100 Eichen, Ahorn- und Lindenbäume haben die Aktiven des Forstzweckverbands Jerusalemsberg-Leiningerwald gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfer versetzt. Nachverdichtung ist nämlich nicht nur im Städtebau, sondern auch in der Landwirtschaft ein Thema.

Um Lücken zu schließen, den Pflanzen aber gleichzeitig genug Raum zur Entfaltung zu bieten, wurden die Setzlinge zuvor von starkbewachsenen Flächen ausgegraben. „Das ist eigentlich sogar besser als Gewächse aus der Baumschule zu besorgen, da diese Pflanzen bereits an die Begebenheiten der Region gewöhnt sind“, so Revierförsterin Isabelle Behret, die von Verbands-Seite Unterstützung von Mitarbeiter Jonas Engelhardt und Forststudentin Seline Brauer erhielt. Auch Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) ließ sich das Ganze nicht entgehen. Er war mit der städtischen Mitarbeiterin Karin Beck gekommen, die die Veranstaltung mitorganisiert und geplant hatte. Denn um den Mandelpfad weiterzuführen, wurden an diesem Tag auch zwei Mandelbäume gepflanzt. „Anschaffen konnten wir sie durch die Gelder der Bundeswaldprämie“, so Wagner, der über den Lückenschluss und die Aufforstung sehr dankbar ist.

Dies war allerdings keine leichte Aufgabe für die Helfer, denn große Steine im Erdreich erschwerten das Ausheben der Mulden und Löcher. Ein Paradies für Eidechsen. Besonders die Mauereidechse habe sich hier eingerichtet, erklärte die Försterin. Gemeinsam wurde ihr ein Hügel aus Steinen errichtet und damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn hier fühlen sich die Amphibien nicht nur pudelwohl, der kleine Wall soll außerdem als Schutz für die Bäume dienen. Ein paar Kastaniensamen und Nüsse wurden auch ausgebracht und die frischen Setzlinge mit Kreppbandstücken vor hungrigen Waldbewohnern gewappnet. Vor allem Rehe und Mäuse ließen sich die Jungbäume gerne schmecken. Aber das ist der Lauf der Natur. Es werden daher noch weitere Aktionen folgen, durch die auch das Bewusstsein der Bevölkerung für die Pflanzenwelt gestärkt werden sollen.