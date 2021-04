In ein Haus im Ortskern von Neuleiningen wurden drei Dachgauben eingebaut. Da es sich um eine Denkmalzone handelt, hatte der Denkmalpfleger der Kreisverwaltung eigens Vorgaben gemacht, die bei der Höhe jedoch um 20 Zentimeter überschritten wurden. Deshalb gab es im Nachhinein keine Baugenehmigung. Gegen den abgelehnten Bauantrag legte der Besitzer Widerspruch ein, scheiterte aber beim Kreisrechtsausschuss.um

Das Haus, das aus der Zeit um 1820 stamme, „sei in einem relativ desolaten Zustand“ gewesen, als seine Ehefrau es kaufte, berichtete der Widerspruchsführer aus Neuleiningen. Durch eine „grundlegende Sanierung“ sei es zu einem richtigen „Schmuckstück“ geworden, das als Ferienhaus gedacht ist. Der Mann betonte, dass der historische Charakter und alte Elemente bei der Sanierung erhalten wurden, wo dies möglich gewesen sei.

„Jeder, der das Haus sieht, lobt die Sanierung. Ich bin keiner, der den Ort verschandelt“, betonte der Neuleininger. Er erzählte, dass er über ein Jahr auf eine Genehmigung des Bauantrags gewartet habe. Schon bevor er ihn stellte, habe es Schreiben und Gespräche gegeben. Das Ganze habe sich zwei Jahre hingezogen. Schließlich sei mit den Arbeiten begonnen worden, ehe die Genehmigung vorlag.

Gauben zu klein für den Brandschutz?

Achim Martin, Vorsitzender des Kreisrechtsausschusses, berichtete, dass der Denkmalpfleger der Kreisverwaltung bereits im Genehmigungsverfahren genaue Vorgaben zu den Dachgauben gemacht habe, unter anderem zum Material, der Art des Putzes, der Dachneigung und zur Größe. 90 Zentimeter auf 1,20 Meter hatte die Verwaltung erlaubt. Da größere Dachgauben eingebaut wurden, gab es im Nachhinein keine Genehmigung.

Die von der Denkmalpflege geforderten Maße für die Gauben seien viel zu klein, wandte der Neuleininger ein: „Wenn es brennt, kommt durch die niemand raus, das Denkmalamt trägt dann die Verantwortung, wenn der Fluchtweg nicht möglich ist“, sagte der Neuleininger. Die Feuerwehr habe ihm bestätigt, dass Dachgauben mit 90 Zentimetern auf 1,20 Meter als Fluchtweg zu klein seien. „Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter“, man müsse sich etwas den heutigen Gegebenheiten anpassen.

Denkmalzone bedeutet besondere Vorgaben

Die Größe entspreche den Vorschriften des Brandschutzes, entgegnete Klaus von Krog, Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt der Kreisverwaltung. Armin Hanson, Denkmalschützer der Kreisverwaltung, erklärte, dass er wegen der Brandschutzvorschriften bereits einen Kompromiss eingegangen sei. In historischen Gebäuden, wie sie in der Denkmalzone Ortskern in Neuleiningen stehen, seien die Dachflächen geschlossen gewesen. Unter historischen Gesichtspunkten hätten deshalb eigentlich nur weitaus kleinere Gauben genehmigt werden können. Er habe den 90 mal 120 Zentimetern nur wegen des Brandschutzes zugestimmt.

Da der beachtet sei, habe der Bürger keinen Anspruch auf die Genehmigung von größeren Dachgauben, begründete Martin die Ablehnung des Widerspruchs. Das Haus stehe in einer Denkmalzone, da müsse man sich an Vorgaben des Denkmalschutzes halten, denn „das geschlossene Ortsbild“ Neuleiningens solle erhalten bleiben. Damit bleiben dem Bürger im Grunde zwei Optionen: Gegen die Entscheidung des Ausschusses klagen, oder die Gauben zurückbauen.