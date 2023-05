24 bis 25 Bauplätze in Südwestlage sollen im Baugebiet Talblick in Quirnheim entstehen. Doch es gab in der Vergangenheit immer wieder Verzögerungen. Wie ist jetzt der Stand der Dinge?

Bereits 2014 ist der Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet gefasst worden, zuletzt hat Ortsbürgermeister Hubert Deubert im RHEINPFALZ-Gespräch gesagt, es sei sein größter Wunsch für 2023, dass das Baugebiet umgesetzt werden könne. In der jüngsten Ratssitzung wurde nun nach dem Stand der Dinge gefragt, und Deubert kündigte an, dass um den 25. oder 26. Mai eine weitere Sitzung geplant sei für die zweite Offenlegung des Bebauungsplans. Dies sei nötig, da der Plan geändert werden musste. Die Erschließung sei für Anfang 2024 geplant.

Interessenten könnten einfach eine E-Mail an ihn richten, wobei Quirnheimer Bürger bei der Vergabe der Bauplätze bevorzugt würden, so der Ortsbürgermeister. „Derzeit besteht das Baugebiet noch aus Baufeldern, die Grundstücke werden dann entsprechend bemessen“, erklärte er. Zuletzt hatte Deubert von 17 konkreten und festen Bauanfragen von Quirnheimern oder deren Nachkommen gesprochen.

Das Neubaugebiet wirkt sich laut Deubert auch auf mittelfristig geplante Projekte des Ortes aus, beispielsweise auf das Starkregenkonzept, weil das Baugebiet Talblick mit den nach Osten angeordneten Rückhaltebecken die Ortslage schützen soll.