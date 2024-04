Mit der Entwicklung der Industriebrache in der Hettenleidelheimer Hennenhecke geht es voran. Nachdem im Oktober 2021 die Aufstellung des B-Plans und das beschleunigte Verfahren vom Rat beschlossen worden waren, hatten sich im Sommer 2022 bei der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit einige Einwände und Anregungen ergeben. Sie wurden abgewogen und vom Ingenieurbüro ISU aus Kaiserslautern in den Entwurf eingearbeitet. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsgemeinderat diesen modifizierten Plan einstimmig angenommen und die Verwaltung mit der öffentlichen Auslegung beauftragt. Auf dem einstigen Betriebsgelände der in die Schamottestraße umgezogenen Metallbaufirma Gebrüder Blum sollen 23 Wohneinheiten entstehen.