Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die politischen Gremien in Hettenleidelheim haben am Dienstag „ein neues Kapitel für die Entwicklung der Ortsgemeinde“ aufgeschlagen. So sagte Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) nach dem einstimmigen Beschluss des städtebaulichen Konzeptes für das Baugebiet „Am Schulwiesengraben“.

Das vom Erschließungsträger WVE aus Kaiserslautern erarbeitete Konzept, basiert auf dem 2002 erstellten Bebauungsplan. Es sieht keine Erweiterung des circa 6,6 Hektar großen