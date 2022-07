Die Kneipp-Anlagen am und im Ebertsheimer Eisbach bekommen bald einen ergänzenden Nachbarn: einen etwa 25 Meter langen Barfußpfad.

Dieser sei „nun von den Ehrenamtlichen vom A-Team fast fertiggestellt worden“, sagte Ebersheims Ortsbürgermeister Bernd Findt. Neun der insgesamt zwölf Felder sind mit unterschiedlich grobem Kies, Sand oder Holz- und Rindenschnitzel befüllt. Die in den Eisbach integrierte Kneipp-Tretanlage, das Armbecken sowie der Barfußpfad bildeten eine weitere Freizeitmöglichkeit, gerade in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wasserspielplatz und zum Renaturierungsgebiet, so Findet. „Vermutlich schon im August“ soll das neue Ensemble mit einer kleinen Feier auch offiziell eingeweiht werden.