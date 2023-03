Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mitarbeiter der Baufirmen, die für die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH im Leiningerland Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegen, müssen sich an die Hygienerichtlinien in der Corona-Pandemie halten – oder sollten es zumindest. Denn eine Kirchheimer Leserin der RHEINPFALZ schreibt, dass die Arbeiter in ihrer Straße es mit dem Abstandhalten alles andere als Ernst nähmen. Das will die Baufirma so nicht stehen lassen und kündigt an, der Sache nachzugehen.

Um 17.15 Uhr ist Feierabend in der Kirchheimer Straße Am Grünborn. Rund zwölf Mitarbeiter der Baufirma, die in der Gemeinde für Deutsche Glasfaser die Tiefbauarbeiten