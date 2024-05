Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (BWV) trauert um seinen ehemaligen Kreisvorsitzenden, Ökonomierat Baldur Holstein aus Kindenheim, der am Mittwoch im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Über Jahrzehnte hinweg setzte sich der Landwirtschaftsmeister in vielen Ehrenämtern für die Gesellschaft und besonders für die Belange des landwirtschaftlichen Berufsstandes ein, schreibt der BWV. Für sein herausragendes Engagement wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz, der Goldenen Ehrennadel des BWV und der Goldenen Medaille der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Im Jahr 2006 wurde er zum Ökonomierat ernannt. Bereits als 16-Jähriger begann er seine ehrenamtliche Laufbahn, als er in die Jungbauernschaft eintrat. Wenige Jahre später wurde er zu deren Vorsitzenden gewählt.

Baldur Holstein, der 1961 Hannelore Rasp heiratete und 1967 das Weingut seines Vaters Richard in Kindenheim übernahm, war Vorsitzender des BWV-Ortsvereins seiner Heimatgemeinde, stellvertretender Vorsitzender des BWV-Kreisverbandes und von 1989 bis 2004 Kreisvorsitzender. Auch hat er sich in diversen kommunalpolitischen Ämtern für seinen Berufsstand eingesetzt. Ab 1972 war er für zwei Perioden für die FDP im Verbandsgemeinderat Grünstadt-Land und bis 1994 Ratsmitglied in Kindenheim. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat Baldur Holstein den familieneigenen Betrieb, der inzwischen mehr als 100 Jahre alt ist und 2009 von seinem Sohn Thilo und dessen Frau Eveline übernommen wurde, erfolgreich geführt. Die Beisetzung findet am Freitag, 24. Mai, 13 Uhr, auf dem Friedhof in Kindenheim statt. rhp/rdo