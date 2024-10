Der Deutsch-Französische Bauermarkt in Battenberg hat am Tag der Deutschen Einheit wieder Menschenmassen auf die Burg strömen lassen. Doch manche Verkäufer waren trotzdem unzufrieden, sie klagten: Die Leute schauen viel, aber kaufen nichts. Wer auf seinen Produkten sitzenblieb und an welchen Ständen die Geschäfte gut liefen.

Mit Standkonzerten der Jagdhornbläser Leiningerland