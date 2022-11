An mehreren Stellen sind in Grünstadt in den kommenden Tagen Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Die Vollsperrung der Weedengasse muss wegen Verzögerungen bei den Tief- und Straßenbauarbeiten weiterhin bis voraussichtlich 23. Dezember bestehen bleiben. Der Bereich auf dem westlichen Parkplatz in der Neugasse in Höhe der ehemaligen Malzfabrik bleibt als Lager für die Baufirmen reserviert. Länger als geplant wird in dem Zusammenhang auch die Lateinschulgasse gesperrt bleiben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird das voraussichtlich bis Freitag, 2. Dezember, der Fall sein. Die Umleitung ist ausgeschildert. Um einige Tage verschoben wird die grabenlose Kanalsanierung in der Kirchheimer Straße. Aufgrund der Wetterbedingungen konnten die Arbeiten in Höhe des Autohauses Rittersbacher noch nicht am Donnerstag beginnen. Start soll nun Montag, 21. November, sein. rhp/abf