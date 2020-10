Es geht voran an der Zufahrt zur Obersülzer Brücke: Die Straßendecke ist komplett entfernt worden. An der 180 Meter langen Strecke zwischen der Überführung zur Bahn und der Einfahrt zur Brückenstraße wird bis Dezember gearbeitet, da die Fahrbahn im Kurvenbereich verbreitert wird. Dafür muss (von der Obersülzer Straße kommend rechterhand) eine Stützwand in den Rang gebaut werden. „Die Arbeiten laufen planmäßig“, sagt Martin Schafft vom Landesbetrieb Mobilität in Speyer. Bald soll die Stützmauer aufgestellt werden. Unter anderem sind die Bäume und Büsche am Hang beseitigt worden. Die Obersülzer Straße wird auf einer Länge von 1,1 Kilometern erneuert. Die Arbeiten dauern insgesamt zwei Jahre lang.