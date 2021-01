Die Bauarbeiten in der Obersülzer Straße werden ab dem 20. Januar weitergehen. Ursprünglich war geplant, dass sie bereits in dieser Woche starten – allerdings könne die beauftragte Firma die Verkehrssicherung durch Schilder erst am Mittwoch der kommenden Woche vornehmen, informiert Werner Fäustle vom Landesbetrieb Mobilität. In den kommenden Monaten wird ein neuer Kreisel gebaut, mit dessen Hilfe der Verkehr am Knotenpunkt Obersülzer Straße/Industriestraße künftig schneller fließen soll. Wenn der Kreisel fertig ist, wird die Straße in Richtung Brückenstraße erneuert. Die Obersülzer Brücke bleibe während der Bauzeit geöffnet, sagt Fäustle. So können die Anlieger der Brücken- und der Carl-Zeiss-Straße aus Richtung Stadt kommend weiterhin ihre Häuser und Firmen erreichen. Für die Autofahrer, die aus Richtung Obersülzen kommen, ist allerdings kurz vor der Einmündung zur Industriestraße Schluss, dort beginnt die Sperrung der Strecke. Der Verkehr wird während der Bauzeit über die B 271 und die Kirchheimer Straße umgeleitet. Der Anliegerverkehr soll – soweit möglich – jeweils bis zur Baustelle aufrechterhalten bleiben. Der Fußgängerverkehr solle nach Möglichkeit über provisorische Gehwege geführt werden, so Fäustle weiter. Im Anschluss werde die Strecke dann bis zur Einmündung der Brückenstraße erneuert. Die Baukosten sind mit 3,85 Millionen Euro angesetzt. Das Land zahlt 1,85 Millionen Euro, die Stadt zahlt 930.000 Euro und der Entsorgungs- und Servicebetrieb investiert 140.000 Euro, denn es werden auch Leitungen erneuert. In einem ersten Bauabschnitt wurde von Oktober bis Dezember die 180 Meter lange Strecke zwischen der Überführung zur Bahn und der Einfahrt zur Brückenstraße erneuert.