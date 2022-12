Der Neubau auf dem Kleinsägmühlerhof in Altleiningen nimmt allmählich Gestalt an. Auf dem Gelände des biologisch arbeitenden Integrationsbetriebs der Lebenshilfe Bad Dürkheim entsteht seit Mai 2021 ein barrierefreies Haus mit drei Stockwerken. Dafür gab es jetzt eine große Spende.

Das neue Gebäude soll dem Hofladen, der Milchverarbeitung und der Backstube deutlich mehr Platz bieten als bisher. Außerdem wird es verschiedene Räume zum Kühlen, Lagern, Mahlen und für andere Zwecke beherbergen. Momentan stehen das Einbringen des Estrichs und das Legen der Fliesen an, wie Matthias Danner, der Sohn des Betriebsleiter-Ehepaars, berichtet. Aufgrund der aktuellen Weltlage dauere der Bau deutlich länger als geplant. „Wir hoffen auf Fertigstellung zu unserem Hoffest am 8. und 9. Juli 2023“, sagte er. Teurer als die ursprünglich veranschlagten rund zwei Millionen Euro wird das Projekt wohl auch. „Wir wollen aber ein funktionstüchtiges Gebäude und werden nicht am falschen Ende sparen“, kündigte der 31-Jährige der Inflation zum Trotz an.Ein wesentliches Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die circa 70 Voll- und Teilzeitkräfte, von denen mehr als die Hälfte ein Handicap hat. Eine Finanzspritze kam jetzt aus Frankenthal. Schon seit Jahren spendet die Familie von Mathias Stauffer, dessen Vater einen Behindertenbus gefahren hat, regelmäßig an die Lebenshilfe. Dazu werden Benefiz-Veranstaltungen wie Glühweinabende im Januar veranstaltet. Am 19. November hat Stauffer zusammen mit Mery Mappes erstmals einen Adventsnachmittag auf dem elterlichen Bauernhof in Eppstein ausgerichtet.

„Wir bekamen von der Metzgerei Christian Speeter aus Hettenleidelheim und den Weingütern Weisbrod in Freinsheim, Meurer in Dackenheim und Wageck-Pfaffmann in Bissersheim Essen und Getränke geschenkt“, erzählte er. Außerdem seien Plätzchen und Kuchen gebacken sowie Adventskränze gebastelt worden. Mehrere Hundert Besucher seien gekommen, obwohl es regnete und der Verkaufserlös wurde komplett weitergegeben: runde 4500 Euro.abf

SpendenkontoIBAN: DE74 5469 1200 0118 2995 07 bei der VR Bank Mittelhaardt