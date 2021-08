In der Asselheimer Straße geht es wie gewünscht voran: Nach Angaben des Investors Werner Schreiber aus dem hessischen Gründau, der rund 10 Millionen Euro in den Bau zweier großer Einkaufshallen im Norden von Grünstadt investiert, laufen die Arbeiten nach Plan. Wenn nicht irgendwelche unerwarteten Schwierigkeiten auftreten sollten, werden die beiden Gebäude laut Schreiber Ende des Jahres bezugsfertig sein. Nach seiner Einschätzung können der Aldi- und der Rewe-Markt, die die Bauten künftig beherbergen sollen, dann Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres eröffnen. Damit wird eine Versorgungslücke im Norden der Stadt geschlossen, die lange Zeit Thema war. Wer die Mieter sein werden, ist schon länger bekannt: Der Rewe-Markt wird auf 1400 Quadratmetern Platz finden und auch ein Mini-Café von 100 Quadratmetern im Angebot haben, Aldi zieht in ein Gebäude mit 1000 Quadratmetern Fläche ein – und gibt die in die Jahre gekommene Filiale in der Carl-Zeiss-Straße dafür auf. Unser Luftbild zeigt auch die Zufahrt zu den Märkten, die in den vergangenen Wochen unter halbseitiger Sperrung der Asselheimer Straße gebaut wurde.